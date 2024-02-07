В Калуге обсудили проблему несанкционированной торговли

На совещании депутатов Гордумы с Городским Головой обсуждался вопрос несанкционированной торговли. По словам Дмитрия Денисова, пенсионерам, продающим в неположенных местах продукцию своих садовых участков, предлагаются места на ярмарках, находящихся в ведении МУП «УКОН». Прорабатывается вопрос предоставления им торговых мест на новом рынке на улице Плеханова, а также выделения территории в микрорайоне «Кошелев».
Серьёзную проблему представляют злостные нарушители, фактически занимающиеся перепродажей продуктов или иных товаров, не имеющие разрешений, лицензий и не вносящие плату за ведение торговли на муниципальной территории.
Депутат Эльвира Капитонова обратила внимание на многочисленные факты несанкционированной торговли фруктами и бахчевыми культурами на Правобережье. Также незаконная торговля ведётся на улицах Кирова, Маршала Жукова, Энгельса, Никитина и Плеханова.
Депутат Максим Платов предложил ужесточить административную ответственность за подобные нарушения и увеличить штрафы.
- С пенсионерами, торгующими сельхозпродукцией или вещами, необходимо работать индивидуально, находить компромиссные решения. Что же касается злостных нарушителей, то здесь необходима помощь правоохранительных органов. Сотрудники патрульно-постовой службы и участковые сильно загружены, но всё же, их участие в рейдах административных комиссий позволит решить эту застарелую проблему, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев.
Было принято решение изучить опыт работы в данной сфере соседних регионов для формирования предложений по корректировке законодательства Калужской области.
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