Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи Медсправочник

В Калуге обсудили проблему несанкционированной торговли

Опубликовано: 07.02.2024 14:32 0 135
В Калуге обсудили проблему несанкционированной торговли

На совещании депутатов Гордумы с Городским Головой обсуждался вопрос несанкционированной торговли. По словам Дмитрия Денисова, пенсионерам, продающим в неположенных местах продукцию своих садовых участков, предлагаются места на ярмарках, находящихся в ведении МУП «УКОН». Прорабатывается вопрос предоставления им торговых мест на новом рынке на улице Плеханова, а также выделения территории в микрорайоне «Кошелев». 

Серьёзную проблему представляют злостные нарушители, фактически занимающиеся перепродажей продуктов или иных товаров, не имеющие разрешений, лицензий и не вносящие плату за ведение торговли на муниципальной территории. 

Депутат Эльвира Капитонова обратила внимание на многочисленные факты несанкционированной торговли фруктами и бахчевыми культурами на Правобережье. Также незаконная торговля ведётся на улицах Кирова, Маршала Жукова, Энгельса, Никитина и Плеханова.

Депутат Максим Платов предложил ужесточить административную ответственность за подобные нарушения и увеличить штрафы.

- С пенсионерами, торгующими сельхозпродукцией или вещами, необходимо работать индивидуально, находить компромиссные решения. Что же касается злостных нарушителей, то здесь необходима помощь правоохранительных органов. Сотрудники патрульно-постовой службы и участковые сильно загружены, но всё же, их участие в рейдах административных комиссий позволит решить эту застарелую проблему, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев.

Было принято решение изучить опыт работы в данной сфере соседних регионов для формирования предложений по корректировке законодательства Калужской области. 

Опубликовано: 07.02.2024 14:32 0 135
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»
Прибыль Новикомбанка за 2023 год составила 16,8 млрд рублей
Калужская сбытовая компания помогла провести в школе поселка Товарково месяц электробезопасности
Новикомбанк обучил финансовым навыкам более 15 тысяч человек в 2023 году
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Гражданство Румынии для IT-специалистов: перспективный путь для карьеры
Креативные стратегии выхода из банкротства: Истории нестандартных успехов
Преимущества использования алюминия в витражном остеклении

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru