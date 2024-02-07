За год в Калужской области очистили 554 километра берегов водоемов

По итогам прошлого года регион занял шестое место среди участников акции «Вода России». Об этом 7 февраля сообщила заместитель губернатора Ольга Иванова.

На территории области прошли мероприятия, в которых приняли участие 80 400 человек, было очищено 554 километра береговой полосы водных объектов.

Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».