Яченское водохранилища промерзло на 42 сантиметра

Результаты замеров 7 февраля опубликовало региональное ГУ МЧС.

Такой ледяной покров безопасен для перемещения по льду.

- Благодаря профилактическим рейдам и проводимой разъяснительной работы с населением в первый месяц нового года удалось избежать гибели людей на водоемах области, - подчеркнули спасатели.