Глава городского самоуправления Калуги провел личный прием

К Юрию Моисееву обратился житель дома № 39 по улице Максима Горького по вопросу начисления платежей Калужской сбытовой компанией.

После проведения корректировки по результатам показаний общедомового и квартирных счётчиков, жильцам дома была выставлена задолженность на сумму 7 тысяч рублей. По их мнению, такая сумма не могла «набежать» за общедомовые нужды – в доме один подъезд, в котором всего две энергосберегающие лампы. А накопилась задолженность из-за жильцов одной из квартир – злостных неплательщиков за ЖКУ.

- К сожалению, подобный случай не единичный, во многих домах есть злостные неплательщики. Перекладывать их задолженность на остальных жильцов, добросовестно оплачивающих все счета, недопустимо. Было решено организовать встречу с участием специалистов управления ЖКХ и сотрудников Калужской сбытовой компании, чтобы детально обсудить проблему, проработать механизм возврата излишне уплаченных средств и вопросы ведения претензионной работы, – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев.

Депутат Гордумы, член фракции «Единая Россия» Павел Середин предложил также рассмотреть вопрос на заседании Думы в рамках часа контроля.