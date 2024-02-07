В Калуге впервые провели операцию по реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава у ребенка

Травматологам-ортопедам из Детской областной больницы помогал коллега из федерального центра Денис Скобцев.

- Ранее лечение таких травм у детей было возможно только в федеральных клиниках, в нашем регионе они не проводились, - рассказал 7 февраля министр здравоохранения Константин Пахоменко. - Благодаря новому артроскопическому оборудованию, которое было закуплено и установлено в прошлом году по национальному проекту «Здравоохранение» в новом корпусе детской областной больницы, такие операции детям стали возможны и в нашем регионе.

По его словам, если это повреждение вовремя не вылечить, непременно возникнет преждевременный износ суставного хряща и повреждение других внутрисуставных структур, что может привести к замене сустава.