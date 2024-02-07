Проблемную школу в Лопатино пообещали открыть к осени

Причиной существенной задержки стал недобросовестный подрядчик.

- Затянули донельзя: подрядчик недобросовестный, - прокомментировал 6 февраля в рамках поездки в Тарусский район губернатор Владислав Шапша. - Должен приступить к работе новый. 1 сентября в этом году дети пойдут в школу – других вариантов нет.

Изначально сообщалось, что школу должны были сдать еще в 2022 году.