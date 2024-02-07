На реализацию нацпроектов в Калужской области направят почти 12 миллиардов рублей

Планами на 2024 год предусмотрено финансирование в 11,914 миллиарда, сообщила 7 февраля министр финансов региона Валентина Авдеева.

Больше всего трат предусмотрено на «Безопасные качественные автодороги» - 4,077 миллиарда.

На нацпроект «Демография» в бюджете заложили 1,99 миллиарда, на «Образование» - 1,63 миллиарда, на «Здравоохранение» - 1,17 миллиарда, на «Жилье и городскую среду» - 1,03 миллиарда, на «Культуру» - 855 миллионов.