Калужский министр призвал охватить как можно больше детей туризмом

Александр Аникеев считает его фундаментом воспитания. Об этом он заявил на встрече с работниками Центра туризма и краеведения.

- Центр должен пересобрать свои цели и задачи, отойти от традиционных форм восприятия туризма, больше взаимодействовать с детьми, применять игровые технологии, - прокомментировал Аникеев. - Мы должны стремиться к тому, чтобы туристические походы носили глубокую образовательную составляющую, а не воспринимались исключительно как отдых.

По словам министра образования и науки региона, как можно больше детей должны войти в туристическое движение.