Ремонт больницы в Тарусе продлится до 2025 года

Во вторник, 6 февраля, там побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, все проходит по плану.

- В помещениях, где еще не приступили к ремонту, видно, в каком они были состоянии, - прокомментировал Шапша.

Новое оборудование для больницы обещают закупить уже в этом году. Среди прочего будут цифровой флюорограф, рентген-аппарат и аппарат для УЗИ.