Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи Медсправочник

Эксперты назвали эффективное средство для стирки белых вещей

Татьяна СВЕТЛОВА.
Опубликовано: 07.02.2024 10:45 0 1164
Эксперты назвали эффективное средство для стирки белых вещей

erid: LdtCKhbjq

Гель для стирки белья из Калужской области победил в тесте Торгово-промышленной палаты РФ.

Белые бельё и одежда — ​красивые, но быстро пачкаются и стирать их приходится чаще. А это самые сложные для стирки вещи. Каждый раз хозяйки ломают голову: как вывести с них пятна и сохранить белизну. Современных средств для стирки сейчас много, выбор большой. Но какое из них эффективнее справится с загрязнениями на белом? Эксперты Торгово-­промышленной палаты провели экспертизу в поисках ответа на этот вопрос.

Как проверяли 

Была сделана независимая контрольная закупка средств для стирки белого белья. Сейчас многие предпочитают гели: они более мягко работают на тканях, не повреждая их, хорошо справляются с загрязнениями и удобны в использовании.

Поэтому для исследования взяли пять популярных на российском рынке марок геля: Persil Deep Clean Plus, «Ласка», «Синергетик», «Бимакс 100 пятен» и Lamm «Альпийская свежесть».

Каждый образец оценивали по двум ключевым параметрам: как гели справляются с пигментно-­масляными (жир, пот, кофе, фрукты и т. д.) и белковыми (молоко, кровь, мороженое и т. д.) загрязнениями. Оценка моющей способности проводилась на соответствие требованиям ГОСТ.

Для чистоты эксперимента отобранные образцы обезличили. Представители торгово-промышленной палаты опечатали их и передали в аккредитованный испытательный центр.

Отличный результат

Как рассказали организаторы, в результате тестирования наиболее высокие показатели моющей способности продемонстрировал гель для стирки белого белья Lamm «Альпийская свежесть», который производится на совместном предприятии, созданном немецкой компанией Hausherz Corporation и калужской SINTEC Group.

Он показал отличный результат при удалении белкового загрязнения (ЕМРА 116 при 40℃) — ​106–107%. Кроме того, у него те же значения, что и у геля «Синергетик» при удалении пигментно-­масляных загрязнений — ​75–77%.

Кстати, согласно исследованию торгово-­промышленной палаты РФ, практически все тестируемые образцы хорошо справились с пигментно-­масляным загрязнением и соответствуют действующим нормам.

Достойное качество

Предприятие компании SINTEС Group в партнёрстве с HausHerz Corporation находится на территории технопарка Обнинска. Здесь выпускают высококачественные средства для уборки, стирки и мытья посуды под брендами LAMM, HausHerz, Dr. Aktiv Professional.

Продукция очень достойная. Новые линейки бытовой химии успешно заменяют ушедшие иностранные аналоги. А продукция бренда LAMM является одной из самых востребованных на рынке. Ей доверяют покупатели, её отмечают эксперты.

— Исследование актуально тем, что рынок переживает изменения в условиях санкций, — ​говорит генеральный директор агентства инновационного развития Калужской области Павел ГРАНКОВ. — ​Некоторые собственники бизнеса передали производственные мощности российским предпринимателям, появляются новые марки, продукция с обновленным составом. Совместное предприятие, расположенное в Калужской области, известно широкой линейкой бытовой химии. Команда проводит ежедневную работу над сохранением и развитием качества продукции, что и было подтверждено недавними исследованиями.

АО «Синтек Групп». Реклама.

Татьяна СВЕТЛОВА.
Опубликовано: 07.02.2024 10:45 0 1164
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»
Прибыль Новикомбанка за 2023 год составила 16,8 млрд рублей
Калужская сбытовая компания помогла провести в школе поселка Товарково месяц электробезопасности
Новикомбанк обучил финансовым навыкам более 15 тысяч человек в 2023 году
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Гражданство Румынии для IT-специалистов: перспективный путь для карьеры
Креативные стратегии выхода из банкротства: Истории нестандартных успехов
Преимущества использования алюминия в витражном остеклении

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru