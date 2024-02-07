Эксперты назвали эффективное средство для стирки белых вещей

erid: LdtCKhbjq

Гель для стирки белья из Калужской области победил в тесте Торгово-промышленной палаты РФ.

Белые бельё и одежда — ​красивые, но быстро пачкаются и стирать их приходится чаще. А это самые сложные для стирки вещи. Каждый раз хозяйки ломают голову: как вывести с них пятна и сохранить белизну. Современных средств для стирки сейчас много, выбор большой. Но какое из них эффективнее справится с загрязнениями на белом? Эксперты Торгово-­промышленной палаты провели экспертизу в поисках ответа на этот вопрос.

Как проверяли

Была сделана независимая контрольная закупка средств для стирки белого белья. Сейчас многие предпочитают гели: они более мягко работают на тканях, не повреждая их, хорошо справляются с загрязнениями и удобны в использовании.

Поэтому для исследования взяли пять популярных на российском рынке марок геля: Persil Deep Clean Plus, «Ласка», «Синергетик», «Бимакс 100 пятен» и Lamm «Альпийская свежесть».

Каждый образец оценивали по двум ключевым параметрам: как гели справляются с пигментно-­масляными (жир, пот, кофе, фрукты и т. д.) и белковыми (молоко, кровь, мороженое и т. д.) загрязнениями. Оценка моющей способности проводилась на соответствие требованиям ГОСТ.

Для чистоты эксперимента отобранные образцы обезличили. Представители торгово-промышленной палаты опечатали их и передали в аккредитованный испытательный центр.

Отличный результат

Как рассказали организаторы, в результате тестирования наиболее высокие показатели моющей способности продемонстрировал гель для стирки белого белья Lamm «Альпийская свежесть», который производится на совместном предприятии, созданном немецкой компанией Hausherz Corporation и калужской SINTEC Group.

Он показал отличный результат при удалении белкового загрязнения (ЕМРА 116 при 40℃) — ​106–107%. Кроме того, у него те же значения, что и у геля «Синергетик» при удалении пигментно-­масляных загрязнений — ​75–77%.

Кстати, согласно исследованию торгово-­промышленной палаты РФ, практически все тестируемые образцы хорошо справились с пигментно-­масляным загрязнением и соответствуют действующим нормам.

Достойное качество

Предприятие компании SINTEС Group в партнёрстве с HausHerz Corporation находится на территории технопарка Обнинска. Здесь выпускают высококачественные средства для уборки, стирки и мытья посуды под брендами LAMM, HausHerz, Dr. Aktiv Professional.

Продукция очень достойная. Новые линейки бытовой химии успешно заменяют ушедшие иностранные аналоги. А продукция бренда LAMM является одной из самых востребованных на рынке. Ей доверяют покупатели, её отмечают эксперты.

— Исследование актуально тем, что рынок переживает изменения в условиях санкций, — ​говорит генеральный директор агентства инновационного развития Калужской области Павел ГРАНКОВ. — ​Некоторые собственники бизнеса передали производственные мощности российским предпринимателям, появляются новые марки, продукция с обновленным составом. Совместное предприятие, расположенное в Калужской области, известно широкой линейкой бытовой химии. Команда проводит ежедневную работу над сохранением и развитием качества продукции, что и было подтверждено недавними исследованиями.

АО «Синтек Групп». Реклама.