Эксперты назвали эффективное средство для стирки белых вещей

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Гель для стирки белья из Калужской области победил в тесте Торгово-промышленной палаты РФ.
Белые бельё и одежда — красивые, но быстро пачкаются и стирать их приходится чаще. А это самые сложные для стирки вещи. Каждый раз хозяйки ломают голову: как вывести с них пятна и сохранить белизну. Современных средств для стирки сейчас много, выбор большой. Но какое из них эффективнее справится с загрязнениями на белом? Эксперты Торгово-промышленной палаты провели экспертизу в поисках ответа на этот вопрос.
Как проверяли
Была сделана независимая контрольная закупка средств для стирки белого белья. Сейчас многие предпочитают гели: они более мягко работают на тканях, не повреждая их, хорошо справляются с загрязнениями и удобны в использовании.
Поэтому для исследования взяли пять популярных на российском рынке марок геля: Persil Deep Clean Plus, «Ласка», «Синергетик», «Бимакс 100 пятен» и Lamm «Альпийская свежесть».
Каждый образец оценивали по двум ключевым параметрам: как гели справляются с пигментно-масляными (жир, пот, кофе, фрукты и т. д.) и белковыми (молоко, кровь, мороженое и т. д.) загрязнениями. Оценка моющей способности проводилась на соответствие требованиям ГОСТ.
Для чистоты эксперимента отобранные образцы обезличили. Представители торгово-промышленной палаты опечатали их и передали в аккредитованный испытательный центр.
Отличный результат
Как рассказали организаторы, в результате тестирования наиболее высокие показатели моющей способности продемонстрировал гель для стирки белого белья Lamm «Альпийская свежесть», который производится на совместном предприятии, созданном немецкой компанией Hausherz Corporation и калужской SINTEC Group.
Он показал отличный результат при удалении белкового загрязнения (ЕМРА 116 при 40℃) — 106–107%. Кроме того, у него те же значения, что и у геля «Синергетик» при удалении пигментно-масляных загрязнений — 75–77%.
Кстати, согласно исследованию торгово-промышленной палаты РФ, практически все тестируемые образцы хорошо справились с пигментно-масляным загрязнением и соответствуют действующим нормам.
Достойное качество
Предприятие компании SINTEС Group в партнёрстве с HausHerz Corporation находится на территории технопарка Обнинска. Здесь выпускают высококачественные средства для уборки, стирки и мытья посуды под брендами LAMM, HausHerz, Dr. Aktiv Professional.
Продукция очень достойная. Новые линейки бытовой химии успешно заменяют ушедшие иностранные аналоги. А продукция бренда LAMM является одной из самых востребованных на рынке. Ей доверяют покупатели, её отмечают эксперты.
— Исследование актуально тем, что рынок переживает изменения в условиях санкций, — говорит генеральный директор агентства инновационного развития Калужской области Павел ГРАНКОВ. — Некоторые собственники бизнеса передали производственные мощности российским предпринимателям, появляются новые марки, продукция с обновленным составом. Совместное предприятие, расположенное в Калужской области, известно широкой линейкой бытовой химии. Команда проводит ежедневную работу над сохранением и развитием качества продукции, что и было подтверждено недавними исследованиями.
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