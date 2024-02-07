Проекты по нацпрограмме «Цифровая экономика» выполнили на 100%

Цифровая экономика в России развивается большими темпами. Статистику на выставке-форуме «Россия» озвучил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Уровень цифровой зрелости по итогам 2023 года составил 74,7% при плане в 64,2%. Около 110 миллионов человек имеют подтвержденные учетные записи и активно пользуются «Госуслугами». Ежедневная аудитория портала в 2023 году составляла 11 миллионов человек.
В Калужской области проекты по национальной программе в прошлом году выполнили на 100%. К проводному интернету подключили 2 402 социально значимых объекта. В 29 деревнях построили вышки связи. Выданы 192 кредита по программе «Льготная ИТ-ипотека». До 89% выросла доля калужан старше 14 лет, имеющих подтвержденные учетные записи на портале госуслуг.
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