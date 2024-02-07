Болельщики хоккейной «Калуги» смогут присоединиться к проекту «Всей семьей»

Наша команда проведет ближайший домашний матч Юниорской хоккейной лиги на льду спортивной школы «Космос» 8 февраля.

Соперником будет ХК «Судогодец» из города Судогда Владимирской области. Начнется матч в 18:00.

- В ходе матча будут транслироваться ролики с QR-кодами, с помощью которых можно будет присоединиться к проекту «Всей семьей» и выиграть ценные призы, - рассказали в минспорта региона.