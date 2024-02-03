В Калужской области построят комплекс по выращиванию салата

В калужском регионе хотят выращивать овощи, листовые салаты, а также специи в открытом и закрытом грунте.

Об этом было объявлено на встрече министра сельского хозяйства Калужской области Александра Ефремова с инвесторами.

Производственный комплекс планируют дополнить цехом переработки продукции с установкой всей линейки оборудования для производства мытых салатов.

Планируется также привлечение местных производителей. Будет использоваться механизм агроконтрактов, когда выращенная на собственных подсобных хозяйствах продукция выкупается.

Тем самым, у фермеров всегда будет возможность сбыта, а бизнес, в свою очередь, сможет увеличить производство.