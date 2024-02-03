В Калуге встали троллейбусы

Один из наших читателей сообщил, что на площади Старый Торг по неизвестной причине встали все троллейбусы.

- Там сейчас пробка. Стоит Ленина, стоит Кутузова. Около семи троллейбусов на Старом Торге находятся.

Калужанин предполагает, что причина кроется в контактной сети.

Помимо этого, также встал троллейбус на Гагаринском мосту.