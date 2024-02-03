В Калужской области упали цены на свеклу и дизельное топливо

Штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен в регионе обновил статистику.

Так, свекла подешевела на 2%, морковь – на 1,03%, а рис шлифованный – на 0,58%

Помимо этого, упала оптовая цена на дизельное топливо, оно стало дешевле на 1,02%. При этом розничные цены на дизельное топливо и бензин остались без изменения.