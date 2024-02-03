В Калужской области собираются открыть современный ФОК

Владислав Шапша посетил Спас-Деменский район.

Одним из самых острых вопрос в районе является качество водоснабжения. Однако помимо этого у местных жителей есть еще одно немаловажное желание - современный ФОК.

Глава региона поручил региональному правительству доработать всю необходимую документацию, чтобы решить две эти задачи.

Также в 2024 году в Спас-Деменском районе должно открыться предприятие по выпуску электромагнитного оборудования.

-Для экономики района - это значительный, на 40%, рост инвестиций в основной капитал.

Написал губернатор Калужской области в своем телеграм-канале.