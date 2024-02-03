В Калужской области рассказали о спасении людей при помощи беспилотников

Губернатор Калужской области на встрече с главой МЧС рассказал как применяют БПЛА для спасения жителей региона.

Во время рабочей встречи поднимался вопрос привлечения в работу спасателей БПЛА. Добавим, что в калужском регионе готовят операторов беспилотников на базе Технопарка рабочих профессий.

Как сообщает Владислав Шапша, квадрокоптеры помогают в поиске пропавших людей, а также следят за пожарной ситуацией.

В ходе своего визита Александр Куренков передал ключи от шести единиц спецтехники и оборудования для специализированной пожарной части. Глава региона передал сертификаты на приобретение пожарно-технического вооружения, боевой одежды пожарного и специального аварийно-спасательного автомобиля (разминирования).

Каждый год пожарная охрана в Калужской области спасет около 1000 человек и тушит до 3 тысяч пожаров.