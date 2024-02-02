В Калуге глыбы льда падают на прохожих рядом со школой

В редакцию обратился читатель с жалобой на обвал льда и снега на улице Моторной около 9 и 16 домов в Калуге. Рядом с этим местом находится 12 школа и два детских сада.



- Дети наверх не смотрят… На Моторной 16 рядом с остановкой тоже сосульки прям над тротуаром. На улице оттепель не дай Бог убьет кого-нибудь, - волнуется мужчина,



Мы обратились с данным вопросом в городскую управу. Жалобу передали в ГЖИ.

Мы будем следить за ситуацией.