«100 лет людей не видели»: что думают калужане о Вечере встречи выпускников

По традиции через каждые 5 лет проходит Вечер встречи юбилейных выпускников.

Хоть им никто не запрещает встречаться ежегодно, официальная встреча обычно проходит в первую субботу февраля.

В честь этого дня мы решили расспросить калужан о том, какие воспоминания и эмоции у них остались от учебных лет.