Жители Калужской области взяли ипотеку на 5 млрд рублей

По итогам 2023 года жители Калужской области получили только в ВТБ около 1,3 тыс. ипотечных кредитов почти на 5 млрд рублей. Средний размер займа составил 3,9 млн рублей.

Около половины сделок (46%) пришлась на льготные госпрограммы, причем в декабре по ним заключалось 70% договоров. В целом по стране банк в прошлом году выдал 348 тысяч жилищных кредитов почти на 1,5 трлн рублей, что по объему более чем на 40% превышает показатель по итогам 2022 года.

Аналитики банка отмечают, что значительная часть сделок по ипотечным программам пришлась на сентябрь, когда жители региона оформили 188 займов на сумму 806 млн рублей. Высокий спрос к концу года связан как с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед праздниками, так и ожиданиями ужесточения условий по ипотеке.

«В прошлом году рынок недвижимости восстановился, что демонстрирует увеличившийся на 15% спрос граждан на жилищные кредиты. Заемщики, особенно во второй половине года, активно обращались к льготным программам кредитования. В текущем году объемы выдачи ипотеки могут снизиться. Средства, которые жители региона планировали потратить на первоначальный взнос при покупке жилья, скорее всего, будут размещены на депозитах с повышенной доходностью», – отметил Георгий Юрданов, управляющий ВТБ (ПАО) в Калужской области.