Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год

Летом 2024 года в Калужской области вновь не состоится музыкальный фестиваль «Нашествие». Об этом 2 февраля сообщили его организаторы.

- Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала – это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях, - прокомментировали организаторы. - Отвечая на самый популярный вопрос: «Почему другие фестивали проводятся, а «Нашествие» нет?» – ответ очень простой: другие фестивали не собирают такое огромное количество гостей в одном месте.

Напомним, «Нашествие» впервые должно было пройти в Боровском районе летом 2023 года, но его отменили в последний момент. Планировалось, что фестиваль состоится в 2024 году.