В Калужской области девочки и мальчики смогут учиться вместе на уроках труда

В Министерстве просвещения РФ сообщили, что уроки труда, которые вновь появятся в школах со следующего учебного года, не станут разделять на предмет для девочек и предмет для мальчиков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова замминистра просвещения России Татьяна Васильева.
Она уточнила, что если мальчики захотят научиться готовить, изучать пищевые технологии, то им предоставят такую возможность. Этот вопрос будут решать на уровне школы и родителей.
Васильева отметила, что важно учесть пожелания детей в изучении тех или иных модулей.
Мы обратились к помощнику министра образования Калужской области Михаилу Морозову. Он рассказал, что данную особенность сложно назвать нововведением.
- Просто мы привыкли, что технология ведется отдельно для мальчиков и девочек. Однако в федеральном государственном образовательном стандарте такого разделения нет, - уточняет Морозов. - Технология предполагает достижение универсальных предметных результатов: формирование целостного представления о культуре труда, понимание трендов технологического развития, сформированность представлений о мире профессий, овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, понимание феномена бережливого производства. Деление на подгруппы будет зависеть от изучаемой темы, желания самих учеников и возможностей школы.
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