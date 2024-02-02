«Ремонт коту под хвост»: калужанин пожаловался на действия управляющей компании

К нам в редакцию обратился читатель с просьбой помочь разобраться в проблеме с домом №10а на улице Дарвина. Как рассказал калужанин, дом не содержат в надлежащем виде после ремонта крыши, который, по его словам, сделали с ошибками и теперь вода при дожде течет по стенам, и капитального ремонта.

- Управляющая компания мало того, что не может содержать дом в надлежащем виде, еще и портит все что сделали. Варварским способом отбивают наледь на крыше, чем портят ее, долбят по краям лопатами, из-за чего она гнется, - возмущается мужчина. - При таянии снег, вода течет по стене и образуется наледь, которая может привести в обваливанию штукатурки.

Также наш читатель рассказал, что работники УК сломали козырек над подъездом, а его установили совсем недавно при ремонте фасада, погнули новую крышу на входе подвал.

- И ремонт, деньги, силы тех, кто это организовывал, делал получается коту по хвост? – вздыхает мужчина. Они сломали уже все что можно, то, что должны сохранять в надлежащем виде, - отметил он.

Мы обратились с этим вопросом в Госжилинспекцию.

- К нам не поступало обращений по этому адресу, по информации УК, проведение капитального ремонта проводилось по решению суда, гарантийный срок по капитальному ремонту крыши еще не истек. Рекомендуем жителям написать претензию к заказчику проведения капитального ремонта (УГХ г. Калуги), а также письменное обращение к нам для проведения контрольно-надзорных мероприятий по недопущению протечек в жилые помещения, - ответили нам представители жилищного надзора.

Если у вас возникла такая же проблема, то обратиться к ГЖИ можно любым удобным с способом: через ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru, Почтой России, "единое окно" ГЖИ по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 71а.