Корь зафиксировали в нескольких районах Калужской области

На данный момент в нашем регионе лечатся от этой болезни 39 человек.

Больше всего пациентов в Обнинске – 17. По шесть человек болеют в Калуге и Малоярославце. Есть пациенты в Жуковском, Боровском, Дзержинском, Перемышльском районах, сообщила в эфире «Ника ТВ» начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Калужской области Ирина Крюкова.

Как отмечают медики, болеют в основном те, кто не делал прививки.

31 января в область привезли небольшую партию вакцины от кори. Ранее на ее отсутствие поступали жалобы от калужан.