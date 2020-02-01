Калужане жалуются на нечищеные тротуары

В наш чат-бот обратной связи вновь приходят сообщения от калужан, которые не довольны работой коммунальных служб.
Первая жалоба поступила на очистку пешеходного перехода на улице Малоярославецкой.
Ночью заехал трактор для уборки снега на тротуаре, по итогу намесил и с поднятым ковшом проехал напротив дома по ул. Малоярославецкая д.4 Чтобы перейти дорогу, нужно преодолеть колеи от трактора, - возмущается женщина. - Большое спасибо! Ведь детишкам, которые идут в сад очень легко идти по таким чищенным дорогам!
Вторая жалоба поступила на тротуар, который находится на Грабцевском шоссе, в районе остановки Дубрава.
- Звонили на горячую линию, но, к сожалению, ничего не меняется, - вздыхает еще одна наша читательница.
Мы обратились с данными вопросами в горуправу.
- Жалоб огромное количество, не все относится к зоне ответственности городских служб. Все жалобы, поступившие в центральную диспетчерскую службу и платформу обратной связи обрабатываются в плановом порядке, - ответили чиновники.
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