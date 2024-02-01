Врач-невролог умер в Калужской области

В Людиново умер врач-невролог Александр Казаков. Об этом стало известно в четверг, 1 февраля.

В людиновской больнице он проработал 31 год.

Прощание с Казаковым состоится 2 февраля: с 8:00 до 11:30 - в траурном зале на территории больницы на Энгельса, 6, с 11:30 до 12:00 - возле дома на Урицкого,12А, с 12:00 до 13:00 - в Лазаревском храме рядом со старым кладбищем.