В Калужской области мальчик провалился в люк около школы

В среду, 31 января, ученика младших классов доставали из люка в Балабаново. Об этом информирует SHOT.

По данным Телегам-канала, мальчик возвращался из школы №5. Люк припорошило снегом, и он не заметил его. Ребенок около часа сидел в заточении и звал на помощь.

Мальчика услышали дети и побежали к учителю физкультуры. Он вызвал спасателей.

Ребенка достали с глубины 2 метра. Состояние школьника уточняется.

Отец снимал спасательную операцию на камеру, переживал за сына и не мог сдержать эмоций.

Судя по данным источника, еще до инцидента люди жаловали на плохо закрытые люки около школы и обращались в местную администрацию.

После происшествия прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.