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Колбаса начала дорожать, а цены на яйца пошли вниз

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2024 12:21 0 413
Колбаса начала дорожать, а цены на яйца пошли вниз

Калугастат 1 февраля опубликовал новые данные о стоимости продуктов в магазинах региона.

За неделю, с 22 по 29 января, рекордсменом по росту цен стала вареная колбаса – сразу на 12,5%.

Также прибавили в цене свекла – на 5,5%, сосиски – на 5,2%, полукопченая и варено-копченая – на 3,5%, капуста – на 3,4%, лук – на 3,2%.

Куриные яйца, возмущавшие спокойствие в конце прошлого года, начали дешеветь. За неделю цена снизилась на 5,1%. Творог подешевел на 1,1%.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2024 12:21 0 413
Тэги: общество цены
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