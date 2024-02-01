Колбаса начала дорожать, а цены на яйца пошли вниз

Калугастат 1 февраля опубликовал новые данные о стоимости продуктов в магазинах региона.

За неделю, с 22 по 29 января, рекордсменом по росту цен стала вареная колбаса – сразу на 12,5%.

Также прибавили в цене свекла – на 5,5%, сосиски – на 5,2%, полукопченая и варено-копченая – на 3,5%, капуста – на 3,4%, лук – на 3,2%.

Куриные яйца, возмущавшие спокойствие в конце прошлого года, начали дешеветь. За неделю цена снизилась на 5,1%. Творог подешевел на 1,1%.