«Тяга к жизни в грязи и жиже»: калужане умоляют не сыпать на дороги химию

В наш чат-бот обратной связи обратилась читательница. Он пожаловалась на то, что дороги на улицах города засыпают песко-соляной смесью, а затем прокатываются по этому трактором с вращающимися щетками.

- Превратить нормальный снежный покров в лёд и отполировать его щётками! А что ж, простите меня, поливальные машины не использовали при этом? – возмущается женщина. - Накупили технику, а инструкцию не почитали. В этом году такая зима снежная, город мог бы быть таким красивым, но нет же, есть у властьимущих какая-то тяга к жизни в грязи и жиже.

Мы обратились в горуправу. Там посоветовали обратиться в Центральную диспетчерскую службу СМЭУ. Мы попытались дозвониться на горячую линию, но на другом конце провода пока только автоответчик.

Продолжаем следить за ситуацией.