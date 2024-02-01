Самые популярные детские имена назвали в Калуге

За январь в Калуге на свет появились 170 девочек и 167 мальчиков, сообщили в загсе.

В четырех семьях родились двойни.

Самыми популярными для девочек стали имена Василиса, Полина, София и Анна.

Мальчиков чаще всего называли Артем, Михаил, Владимир и Роман.

В среднем калужане становятся родителями в возрасте от 30 до 34 лет.