Калужские футболисты улетят в Турцию

В феврале наша команда продолжит подготовку к новому сезону в городе Белек, где зимой традиционно собираются многие российские клубы.

Сборы пройдут с 3 по 24 февраля.

У «Калуги» запланированы пять контрольных матчей: 8 февраля - против «Новосибирска» и «Велеса», 15 февраля – против «Чертаново» и «Ротора», 23 февраля – против «Родины-2».

8 и 15 февраля в первом матче будет играть один состав команды, а во втором – другой.