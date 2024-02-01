Новый главный врач назначен в калужской инфекционной больнице

Новым главным врачом областной инфекционной больницы назначен Саидмурод Саидов.

- Начиная с 1998 года по настоящее время работал на руководящих должностях в здравоохранении Российской Федерации, - рассказал 1 февраля министр здравоохранения региона Константин Пахоменко. - Во время пандемии «COVID-19», работая заместителем главного врача, исполнял обязанности главного врача Люберецкой областной больницы Московской области, организовал и руководил ковидным Госпиталем на 750 коек.

Саидмурод Саидов - доктор медицинских наук, профессор, выпустил 16 учебно-методических рекомендаций для интернов и ординаторов, опубликовал более 120 научных работ.