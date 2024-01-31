Партию вакцины от кори привезли в Калужскую область

Нашему региону выделили еще 1560 доз вакцины от кори, краснухи и эпидемического паротита, сообщили 31 января в Минздраве.

- Дети, посещающие детские сады и школы, будут вакцинироваться в образовательных организациях в плановом порядке, - пояснили в министерстве. - Для вакцинации в поликлиниках детей пригласят участковые медсестры.

Напомним, вспышка кори впервые за 10 лет зафиксирована в Обнинске. Ранее калужане несколько месяцев жаловались на отсутствие препарата в поликлиниках.