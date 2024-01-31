Массовая цифровизация в Калужской области: еще 29 сел и деревень на связи с Tele2

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Tele2 подвел итоги 2023 года по подключению малых поселений к 4G и голосовой связи – специалисты оператора расширили покрытие в 16 районах. Теперь в деревнях и селах, где проживает от 100 до 500 человек, интернет «летает» на скоростях LTE.

Tele2 продолжает подключать жителей небольших населенных пунктов к сотовой связи и высокоскоростному интернету. Новые технологии стали доступны порядка 7 тысячам жителей Мосальского, Людиновского, Козельского, Юхновского, Ульяновского, Дзержинского и других районов.

В результате у местного населения, гостей региона и тех, кто приезжает навестить родственников, появляется все больше вариантов для комфортного отдыха и общения с 4G.

Алексей Бойко, директор калужского филиала Tele2:

«С высокоскоростным интернетом сейчас можно очень сильно упростить себе жизнь – к врачу записаться, продукты заказать, оплатить счета и многое другое. Теперь проще стало и жителям глубинки. Они могут оперативно общаться в мессенджерах, отправлять голосовые записи, да и в целом обмениваться информацией в реальном времени. Даже если они проживают за 150 километров от областного центра, интернет будет стабильный, а голосовая связь – качественной. Например, как в селах Милеево, Касьяново и деревне Вербежичи, общая численность которых не превышает 800 человек».

Обеспечение жителей малых поселений услугами связи – основная цель проекта «Устранение цифрового неравенства». Его реализует Минцифры РФ совместно с «Ростелекомом», а Tele2 выступает в качестве центра компетенций. Что примечательно, решение о появлении сети оператора в конкретном населенном пункте принимают сами жители региона путем голосования на портале госуслуг.

Антон Погорелкин, технический директор Калужского филиала ПОА «Ростелеком»:

«Наши специалисты проложили в регионе десятки километров оптоволокна для установки базовых станций и обеспечения связью жителей отдаленных сёл, деревень, поселков. Работы велись по графику, а иногда и с его опережением, в любых погодных условиях, независимо от рельефной специфики местности и прочих трудностей. Мы со всем справились и сохраним темп и качество строительства в 2024 году!»

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