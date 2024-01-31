Всемирный день борьбы против рака: проверь здоровье в Калужском онкодиспансере

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Своевременно обнаружить появление рака можно благодаря программам скрининга в ГБУЗ КО «КОКОД»

Задача — не упустить

Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля. Калужский областной клинический онкологический диспансер просит калужан быть внимательнее к своему здоровью и помнить, что выявление рака на ранних стадиях способствует более успешному лечению.

ГБУЗ КО «КОКОД» в Анненках открыл свои двери для пациентов более 45 лет назад и с тех пор непрерывно принимает калужан, столкнувшихся с опасным заболеванием.

Современный онкоцентр оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей с точностью определить тип опухоли, особенность течения болезни, а квалифицированные врачи на основании полученных данных подбирают наиболее эффективное в каждом конкретном случае лечение.

Последние разработки и методики борьбы с онкологическими заболеваниями освоены и успешно применяются специалистами учреждения.

Как не упустить развитие опасной болезни и почему важно регулярно проходить диспансеризацию, рассказали калужские врачи-­­онкологи.

Скрининговые обследования

— Чем раньше будет выявлено заболевание, тем успешнее будет дальнейшее лечение, — говорит заместитель главного врача ГБУЗ КО «КОКОД» Игорь Кудрявцев. — Это подтверждает статистика. К примеру, своевременное прохождение маммографии снижает смертность от рака молочной железы у женщин старше 50 лет более чем на 30%.

Скрининг рака шейки матки позволяет снизить смертность от этого заболевания более чем на 50%. Ранняя диагностика колоректального рака снижает смертность от него на 20%.

Эффективность таких обследований невозможно переоценить.

Раннее выявление онкозаболеваний — одна из основных задач всеобщей диспансеризации населения. Для этого созданы скрининговые программы, выявляющие предраковые состояния, бессимптомный рак. Скрининг проводится как в рамках диспансеризации, так и отдельно.

Колоректальный рак

Колоректальный рак — наиболее частая причина смертности от онкозаболеваний во многих странах. Раннее выявление этой патологии кардинально меняет прогноз лечения.

— У нас можно пройти различные виды обследований, — говорит заведую­щий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук Сергей Валерьевич Гринев. — Гастроскопия: осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. После сдачи анализа на скрытую кровь количественным методом, возможно проведение колоноскопии — исследования толстого кишечника и части тонкой кишки. На базе отделения проводим бронхоскопию и другие обследования новообразований.

В работе эндоскопического отделения используется современная аппаратура, в том числе экспертного класса: гастроскопы, видеоколоноскопы, бронхоскопы, позволяющие удалять новообразования в рамках однократного вмешательства. Обследование проходят около 9 000 пациентов в год.

Рак молочной железы

Рак молочной железы – наиболее распространенное злокачественное новообразование у женщин.

Обнаружить опасные изменения в тканях позволяет любой маммограф, но гораздо эффективнее провести скрининг рака молочной железы, обследование, выявляющее наиболее ранние формы опухоли, на цифровом оборудовании.

Скрининг — это просто, без­опасно и безболезненно.

В онкодиспансере есть все для обследования: современный цифровой маммограф с функцией томосинтеза, послойно показывающий состояние молочной железы. Под его контролем врачи могут провести биопсию.

Врачи отмечают, что, по статистике, увеличилась выживаемость женщин даже с запущенным раком молочной железы, чему способствует своевременное лечение. В онкоцентре калужанок обеспечивают необходимыми современными лекарствами.

Рак шейки матки

Цитологический скрининг направлен на выявление предраковых состояний и предотвращение развития онкозаболевания – рака шейки матки.

В Калужском онкоцентре применяется жидкостная цитология, именно этот метод считается самым верным способом определения мутировавших клеток эпителия шейка матки, провоцирующих рак шейки матки.

Врачи напоминают, цервикальный мазок у гинеколога необходимо сдавать всем женщинам в качестве скрининга этого онкозаболевания. Желательно делать это с 25 лет каждые два года. Если вдруг исследование выявляет ­­какие-либо изменения, то последующие обследования для контроля проводятся чаще.

В преддверии Всемирного дня борьбы с онкологией, специалисты онкоцентра обращаются к калужанам, напоминая, что среди будничных дел и хлопот так важно успеть вовремя позаботиться о себе.

Не откладывайте осмотр у врача, диспансеризацию и онкологические скрининги, это вклад в вашу долгую и здоровую жизнь.

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корпус 1-4

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