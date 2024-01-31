Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 66 855 рублей

Калугастат 31 января опубликовал данные о доходах калужан в ноябре прошлого года.

По сравнению с октябрем, средняя начисленная зарплата снизилась на 0,3% - до 66 855 рублей.

По сравнению с ноябрем 2022 года рост составил 13,8%.

Это данные до вычета подоходного налога в 13% на предприятиях и организациях, где больше 15 сотрудников.