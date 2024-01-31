В Калуге состоялось заседание Городской Думы

31 января состоялось заседание Городской Думы. Перед началом работы представители бизнеса и члены ветеранских организации были награждены медалями «80 лет освобождения Калуги» за помощь участникам специальной военной операции.
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев представил отчёт о деятельности в 2023 году.
- Городской Думой в прошедшем году проводилась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, были внесены изменения в Устав Калуги, Правила застройки и землепользования, Положение об аренде муниципального имущества. При активном участии депутатского корпуса был реализован ряд проектов по благоустройству, ремонту дорог, развитию социальной, спортивной и транспортной инфраструктуры. Депутаты на регулярной основе оказывали помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, организовывали сбор и доставку гуманитарной помощи, закупали необходимое нашим бойцам снаряжение, многие лично доставляли гуманитарные грузы в зону проведения СВО, – подчеркнул Юрий Моисеев.
Отчёт был принят, результаты деятельности признаны удовлетворительными. Также были приняты отчёты первого заместителя председателя Городской Думы и председателей комитетов.
Депутаты утвердили план работы Городской Думы на 2024 год.
Были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества.
В план дополнительно включаются нежилое здание с земельным участком и четыре нежилых помещения. Сумма планируемых поступлений в бюджет увеличивается с 9,3 млн. до 11,3 млн. рублей
Улице в деревне Петрово было присвоено наименование «Константиновская».
Депутаты скорректировали Положение «Об аренде недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности». Поправки совершенствуют механизм управления муниципальными объектами газоснабжения и позволяют привлечь обслуживающие организации, имеющие необходимые лицензии. Также были внесены изменения в ряд нормативных актов и согласованы сделки муниципальным предприятиям.
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