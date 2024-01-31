Калужан попросили не паниковать из-за фейковых рассылок о стрельбе

В среду, 31 января, социальные сети вновь подверглись атаке. По школьным чатам, сообществам и личным перепискам снова распространяются сообщения о терактах и стрельбе в школах.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона и попросил проверять информацию, а также не распространять непроверенные данные.

- По анонимным телеграм-каналам пошла очередная рассылка фейковых сообщений о стрельбе в школах Калуги. Вчера в тех же группах распространяли ложь о планах нападения, - уточнил Шапша. - Это все работа украинских спецслужб.

Сейчас все школы в безопасности.