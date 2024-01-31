Детские пособия за январь выплатят 2 февраля

Эту дату в среду сообщил региональный Социальный фонд.

В пятницу будут выплачены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплата на первого ребенка до 3 лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву, пособие на детей от 8 до 17 лет.

Деньги могут прийти как утром, так и вечером.

Напомним, обычно выплаты перечисляют 3 числа каждого месяца, но в этот раз оно приходится на выходной.