Мигрантам запретили работать еще в девяти сферах в Калужской области

Два года назад в Калужской области мигрантам запретили трудиться в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите. А на днях губернатор Владислав Шапша существенно расширил перечень сфер, где нельзя будет работать мигрантам по патентам. Новые данные содержатся в постановлении правительства №25.

Иностранцев запретят нанимать:

На парковки,

В рекламные агентства,

В учреждения образования,

В охранные предприятия,

В библиотеки и архивы,

На производство детского питания,

Для перевозки опасных грузов,

В сферу краткосрочной аренды,

В организации по обработке данных.

У калужских работодателей есть три месяца, до 24 апреля, чтобы привести свои кадры в соответствие с новым постановлением.