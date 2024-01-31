«А нам как проклятым надо бороться все время?»: калужане жалуются на работу управляющей компании

Наша читательница обратилась к нам с жалобой на уборку снега. Женщина живет на улице Кибальчича, 3. Также, по ее словам, проблемы с дорогой есть около 13,15 и 26 домов.
- Мы вязнем в месеве снежной каши. Пишем жалобы, - уточняет калужанка. - Оставляем заявки в ГЖИ. Но толком ничего не происходит.
У нас много стариков в доме. Как им в аптеку и в магазин дойти?
Женщина интересуется, почему нельзя организовать данный процесс.
Во вторник, 30 января, наша читательница написала, что трактор убрал снег для проезда мусоровоза.
- Пройти можно. Но лопатой дворник не работает, лед под снегом, словно на коньках идем, - рассказала она. - Нет своевременной реакции управляющей компании на снежный бум. В других дворах, около 13 и 15 домов все чисто.
Мы обратились в городскую управу. Там обращение направили в УЖКХ и УГХ. Также представители ведомства посоветовали жильцам узнать у старшего по дому, делали ли они заявку на уборку снега в управляющую компанию.
- Проводить уборку каждый день или два дня – на это сейчас, к сожалению, нет возможности, территорий очень много, но все уберут по необходимости, - отметили чиновники.
После уборки.
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