«А нам как проклятым надо бороться все время?»: калужане жалуются на работу управляющей компании

Наша читательница обратилась к нам с жалобой на уборку снега. Женщина живет на улице Кибальчича, 3. Также, по ее словам, проблемы с дорогой есть около 13,15 и 26 домов.

- Мы вязнем в месеве снежной каши. Пишем жалобы, - уточняет калужанка. - Оставляем заявки в ГЖИ. Но толком ничего не происходит.

У нас много стариков в доме. Как им в аптеку и в магазин дойти?

Женщина интересуется, почему нельзя организовать данный процесс.

Во вторник, 30 января, наша читательница написала, что трактор убрал снег для проезда мусоровоза.

- Пройти можно. Но лопатой дворник не работает, лед под снегом, словно на коньках идем, - рассказала она. - Нет своевременной реакции управляющей компании на снежный бум. В других дворах, около 13 и 15 домов все чисто.

Мы обратились в городскую управу. Там обращение направили в УЖКХ и УГХ. Также представители ведомства посоветовали жильцам узнать у старшего по дому, делали ли они заявку на уборку снега в управляющую компанию.

- Проводить уборку каждый день или два дня – на это сейчас, к сожалению, нет возможности, территорий очень много, но все уберут по необходимости, - отметили чиновники.

После уборки.