Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи Медсправочник

«А нам как проклятым надо бороться все время?»: калужане жалуются на работу управляющей компании

Софья Фирсова, фото читателя
Опубликовано: 31.01.2024 10:55 0 177
«А нам как проклятым надо бороться все время?»: калужане жалуются на работу управляющей компании

Наша читательница обратилась к нам с жалобой на уборку снега. Женщина живет на улице Кибальчича, 3. Также, по ее словам, проблемы с дорогой есть около 13,15 и 26 домов.

- Мы вязнем в месеве снежной каши. Пишем жалобы, - уточняет калужанка. - Оставляем заявки в ГЖИ. Но толком ничего не происходит.
У нас много стариков в доме. Как им в аптеку и в магазин дойти? 

Женщина интересуется, почему нельзя организовать данный процесс. 

Во вторник, 30 января, наша читательница написала, что трактор убрал снег для проезда мусоровоза. 

- Пройти можно. Но лопатой дворник не работает, лед под снегом, словно на коньках идем, - рассказала она. - Нет своевременной реакции управляющей компании на снежный бум. В других дворах, около 13 и 15 домов все чисто. 

Мы обратились в городскую управу. Там обращение направили в УЖКХ и УГХ. Также представители ведомства посоветовали жильцам узнать у старшего по дому, делали ли они заявку на уборку снега в управляющую компанию.

- Проводить уборку каждый день или два дня – на это сейчас, к сожалению, нет возможности, территорий очень много, но все уберут по необходимости, - отметили чиновники.

После уборки.

Софья Фирсова, фото читателя
Опубликовано: 31.01.2024 10:55 0 177
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания напоминает: оплачивайте электроэнергию вовремя, не допуская образования долга
Wink.ru представил первый трейлер психологической драмы «Неверные» с Оксаной Акиньшиной
«Ростелеком» реализовал социальный проект «Связь сердец» в Центральном федеральном округе
Новикомбанк провел уроки финграмотности на предприятиях Свердловской области
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Особенности сдачи и приёма макулатуры
Основные типы наливных полов для квартиры
Телекоммуникации в ОАЭ: Особенности и сложности в вопросах подключения

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru