Тягачи на 86,5 миллиона закупили для транспортировки продукции рязанских предприятий

ВТБ Лизинг профинансировал и передал 10 седельных тягачей FAW JH6 логистической компании из Рязани.
Технику будут использовать для поставок продукции крупных предприятий Рязанской области на строительные проекты по всей России.
Автомобили оформлены в финансовый лизинг сроком на 3 года с авансом 10%. Минимальные ежемесячные затраты на обновление парка техники позволяют предприятию распределять нагрузку на бюджет на весь срок лизинга. Кроме того, клиенты могут значительно оптимизировать налогооблагаемую базу. Экономия компаний на общей системе налогообложения может достигать 40% за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей.
Седельные тягачи FAW JH6 предназначены для перевозки тяжелых и объемных грузов в полуприцепах на большие расстояния. Автомобили оснащены прочной рамой и усиленной пневмоподвеской, благодаря чему справляются с поездками по дорогам различной сложности. Имеют дизельный шестицилиндровый двигатель мощностью 460 л. с. и могут развивать скорость до 120 км/ч.
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