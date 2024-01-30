Награждены победители конкурса «Лучший дом, лучший двор»

Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев вручил дипломы и подарки победителям и призёрам регионального этапа конкурса «Лучший дом, лучший двор».

Конкурс организован партией «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Жители МКД». Его цель – выявить лучшие практики управления многоквартирными домами. Комиссия определила победителей в четырёх номинациях: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный двор» и «Самый энергоэффективный дом».

Призовые места заняли: дом № 4 по улице Георгия Димитрова, дом № 13 по Площади Победы, дом № 9 по улице Минской, дом № 43 по улице Льва Толстого, дом № 5 по улице Привокзальной села Березичский Стеклозавод, дома № 2 и № 69 по улице Гагарина города Обнинска, дом № 28 по улице Калинина посёлка Бетлица.

- Конкурс проводится второй год и очень радует то, что заявок поступило уже значительно больше, участвовали муниципалитеты со всей Калужской области. Цель конкурса «Лучший дом, лучший двор» – не только выявить лучшие практики в сфере управления многоквартирными домами, но и показать хороший пример, пример сплочённости, дружных добрососедских отношений, бережного отношения к общему имуществу. Я благодарен всем участникам конкурса, вы объединяете людей, подаёте правильный пример, стараетесь сделать наши дома, дворы и подъезды более комфортными, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.