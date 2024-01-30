«Если не дай бог скорая поедет или пожарная»: калужане не могут справиться со снежной стихией

Наша читательница обратилась в редакцию с жалобой на уборку снега в проходе между домами 54 и 52 на улице Максима Горького.

- У нас один выезд, а дом не проездной, пешеходам вообще не пройти. Машины с трудом по наледи и каше из снега проезжают, -вздыхает калужанка. - Если не дай бог скорая поедет или пожарная… въехать тяжело будет.

Мы обратились к чиновникам с просьбой рассмотреть жалобу. Обращение пообещали направить в УЖКХ и УГХ.

- На все нужно время, уберут. Снега везде много, зима выдалась очень снежная, - ответили нам в горуправе. – Еще из-за припаркованных машин не всегда может подъехать трактор.