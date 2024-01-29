Поддержка должна быть и дома, и на работе. История ковбоя из Калуги

Широкополая шляпа, звонкие шпоры, стрельба от бедра и бешеные скачки на лошадях. Именно такой образ рисует воображение, когда слышишь о ковбоях. Но мало кто знает, что их можно встретить в российской глубинке. Также, как и десятки лет назад, они занимаются сельским хозяйством, выращивают крупный рогатый скот и практически живут под открытым небом в сезон.

Владимир Дедущенков стал ковбоем почти десять лет назад. Совсем юным парнем, сразу после армии, он искал работу. Хотелось работать на свежем воздухе, с животными, при этом получать достойную зарплату и не зависеть от капризов потенциальных нанимателей. Как раз в это время в регионе активно строили и открывали фермы «Мираторга». Не долго размышляя Владимир туда и направился.

-Первое, о чем меня спросили, умею ли я ездить на лошади. А я парень деревенский, конечно, умею. Так постепенно и начал постигать ковбойские мудрости. Сначала привыкал к седлу, потом учился работать с лассо, вычислять заболевших животных, перегонять стадо с одного поля на другое.

Самое сложное, но при этом важное - наладить контакт с лошадью. Это не просто животное, а боевой товарищ, напарник и друг, который всегда поможет.

-Нужно, в первую очередь, вызвать доверие. Конь должен знать, что ты его не обидишь. При этом так же важно, чтобы он тебя уважал. Нужно дать понять, что в вашей паре ты, наездник, - главный, что именно ты управляешь ситуацией, знаешь, что делаешь и ничего не боишься. Если ты смог этого добиться, то конь станет твоим верным другом. Главное – никакой агрессии. Направлять нужно голосом, жестами. Ну или вкусностями. Они очень любят яблоки, морковь, сухарики. А уж за леденцы готовы выполнить любой твой каприз.

Чуть сложнее было привыкнуть к подопечным. Черные, огромные, свирепые на вид абердин-ангусы хоть и не похожи на привычных бурёнок, на деле оказались спокойными животными, которым для счастья нужно поле с вкусной травой и чистая вода. Они очень выносливы – Шотландия – их историческая родина - не самая теплая страна, поэтому животные хорошо адаптировались к нашему климату.

-Работа летом – это отдельное удовольствие. Только представьте – свежий воздух, ароматы цветов, прохладная тень от деревьев, стрекотание сверчков, жужжание пчёл. Периодически перегоняешь стадо на свежее поле. Следишь, чтобы никто не отбился и не потерялся, чтобы не напали дикие животные. Зимой не так живописно, но тоже интересно. Каждый день проводим обход, следим, чтобы все животные были здоровы, сыты и комфортно себя чувствовали.

С таким подходом карьерный рост не заставил себя ждать. В «Мираторге», если ты хочешь развиваться и двигаться по карьерной лестнице, есть для этого все возможности. В том числе – корпоративное обучение в собственной академии. Именно там в 2016 году Владимир познакомился с Марией, теперь уже его супругой. Она пришла в агрохолдинг ещё студенткой, проходила практику. А после окончания учёбы начала работать на ферме «Бережки». Сюда, поближе к жене, перешел спустя время и Владимир.

- Когда мы в 2017 году поженились, руководство нам пошло навстречу и перевели Владимира с должности тренера по лошадям на старшего оператора-животновода, чтобы мы работали на одной ферме. Иногда бывает непросто проводить 24 часа вместе. Но нужно находить компромиссы, слушать и слышать друг друга, поддерживать, помогать. Тогда можно справиться с любой ситуацией.

Теперь в семье Дедущенковых подрастают две дочки. И старшая из них уже готова продолжать семейную династию животноводов: не боится лошадей, смело сидит в седле, пока ещё, правда, при поддержке отца и говорит, что, когда вырастет, станет как папа с мамой.