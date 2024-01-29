Сокровища в тарифах: Tele2 запустила кампанию в поддержку своих специальных фишек

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Новый рекламный ролик показывает героя-мореплавателя и его соратников в поисках сокровищ. Они слышат пение сладкоголосой сирены и, влекомые прекрасными звуками, едва не попадают в ловушку. «Звучат, как песнь, разные предложения – только выгодность их исчезает быстро», – так продуктовые уловки сравниваются с чарующим, но чреватым опасностями пением хищной русалки. Завороженные путешественники устремляются к красавице на морском утесе, и их корабль попадает в щупальца гигантского спрута: выгодность уловок исчезает быстро, как наваждение.
Мореходы близки к поражению в сражении с чудовищем, но тут на помощь приходит команда Tele2. Босс и его герои быстро расправляются со спрутом и объясняют неопытным охотникам: «У Tele2 правила другие, выгода – наша стихия». Они указывают мореплавателям на истинные сокровища в тарифах Tele2. Новый ролик доступен по ссылке.
Специальные фишки в тарифах Tele2 – это прежде всего вечные минуты и гигабайты: они не сгорят, а бесплатно перенесутся на следующий месяц при своевременной оплате. Среди «сокровищ» Tele2 – возможность общаться в VK, «Одноклассниках», Telegram и других мессенджерах без расхода интернет-трафика. Наконец, клиенты Tele2 легко делятся гигабайтами с друзьями, близкими или другими пользователями пакетных тарифов оператора в любом регионе.
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