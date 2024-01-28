Участниками Лыжни России станут более 1200 калужан

10 февраля в Анненках пройдет зимний праздник Лыжня России, сообщает министр спорта региона Олег Сердюков.

Всех ждут на территории конно-спортивной школы.

Общий старт объявлен в 12.00, но развлекательная программа стартует в 10 утра: артисты, интересная программа и горячий чай.

На лыжню приглашают как профессиональных лыжников, так и любителей всех возрастных групп.

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