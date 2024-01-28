Воскресное утро в Калуге началось с заседания штаба по уборке города

В воскресенье городской голова Дмитрий Денисов рассказал, как прошло утреннее заседание штаба по уборке города.

- Основные магистрали очищены от снега, поэтому поручил направить все силы на тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, подходы к детским садам, школам, поликлиникам, больницам, - сказал градоначальник. - Вижу справедливую критику калужан, будем навёрстывать.

По указанию городского головы привлечен дополнительный подрядчик с техникой для очистки тротуаров, перераспределена нагрузка между «СМЭУ» и «Калугаблагоустройство».

Калужанам пообещали в ближайшие дни заметные улучшения по уборке города.