Калужан предупреждают о гололеде

В воскресенье по данным Калужского ЦГМС по Калужской области ожидается гололед, на дорогах гололедица, предупреждает МЧС.

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