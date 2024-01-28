За неделю в Калуге родились три двойни

С 22 по 27 января ЗАГС Калуги зарегистрировал рождение почти сотни малышей: 50 девочек и 48 мальчиков.

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